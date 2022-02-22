Европарламент осудил признание Россией ЛНР и ДНР

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) осуждают признание Россией ДНР и ЛНР и призывают Евросоюз оперативно ввести санкции против Москвы. Об этом говорится в распространенном во вторник в Брюсселе заявлении председателей комитетов ЕП, включая комитет по иностранным делам.

"Мы с большой озабоченностью узнали и решительно осуждаем решение президента России [Владимира Путина] приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины независимыми образованиями и официально ввести российские войска на эти территории, - отмечается в нем. - Такой шаг не только является чрезвычайно серьезным нарушением международного права, а также минских соглашений, но и ставит под серьезное сомнение надежность Российской Федерации как международного субъекта и ее способность держать свое слово на международной арене".

Кроме того, депутаты призвали Брюссель оперативно ввести санкции против РФ. "Тем временем мы призываем Евросоюз работать в тесном сотрудничестве со своими международными партнерами и оперативно принять санкции против тех, кто причастен к этому незаконному акту, а также более широкий пакет прогрессивных, соразмерных и решительно сдерживающих экономических санкций против Российской Федерации", - говорится в документе.

Депутаты призывают Россию "немедленно отменить вышеупомянутое решение и вернуться за стол переговоров".

Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.