Лондон введет санкции против депутатов и сенаторов, голосовавших за признание ДНР и ЛНР

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Лондон введет санкции против российских парламентариев, которые голосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник МИД Великобритании.

"Великобритания распространит санкции на тех членов российской Госдумы и Совета Федерации, которые голосовали за признание независимости Донецка и Луганска в рамках грубого нарушения территориального суверенитета Украины", - отмечается в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что Лондон оставляет за собой право ввести запрет на экспорт высоких технологий в Россию и применить санкции в отношении российского суверенного долга. "Мы готовы идти дальше, если Россия не отойдет от края [войны]. Мы ограничим возможности российского государства и российских компаний привлекать средства на наших рынках, запретим частично экспорт высоких технологий и сильнее изолируем российские банки от глобальной экономики", - сказано в заявлении.

Лондон готов ввести санкции в отношении российского финансового и торгового секторов в случае обострения конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник МИД Великобритании.

"В рамках этих мер, если Россия не пойдет на деэскалацию, Великобритания вскоре представит законодательные нормы, которые среди прочего запретят России выпускать суверенные долговые облигации на британских рынках. Работая вместе с партнерами, мы в действительности изолируем Россию от глобальной экономики и осложним работу олигархов и бизнесменов за пределами их границ", - отмечается в сообщении.

Также британский МИД пообещал, что Лондон "в предстоящие недели расширит территориальные санкции", введенные ранее в отношении Крыма, распространив их на Донецкую и Луганскую народные республики. "Ни одно британское частное лицо или бизнес не смогут вести дела с этой территорией, пока она не вернется под украинский контроль", - отмечается в заявлении Форин оффиса.