Венгрия направит войска на границу с Украиной на случай наплыва беженцев

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Венгрия направит свои войска на границу с Украиной в связи с кризисной ситуацией, которая может привести к наплыву беженцев. Об этом во вторник сообщило венгерское правительство на своей странице в Facebook.

"Венгерская армия направляет войска в восточную часть страны", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается важность "защиты границ и подготовки к гуманитарной акции".

Венгрия ранее объявила, что готова позаботиться о тысячах беженцах с Украины в случае возникновения такой необходимости.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию. В субботу в республиках началась всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

При этом в последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.