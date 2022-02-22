ЦИК Туркмении объявил о завершении регистрации кандидатов в президенты

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. ЦИК Туркмении зарегистрировал во вторник последних двух кандидатов в президенты страны и объявил о завершении регистрации. Об этом говорится в распространенном на сайте ЦИК сообщении.

"Проректор по научной части Туркменского государственного института физической культуры и спорта Нуннаев Хыдыр Какабаевич и председатель комитета этрапа (района - прим. ТАСС) Сапармырата Туркменбаши Демократической партии Туркменистана Одешов Максат Мырадович, выдвинутые инициативными группами граждан, были зарегистрированы кандидатами в президенты Туркменистана, - указывается в документе. - Регистрация кандидатов закончилась".

11 февраля действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил, что пришло время уступить дорогу во власть молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь принял "непростое решение". На следующий день Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила, что на 12 марта назначены внеочередные президентские выборы. 14 февраля в стране стартовала избирательная кампания. Первым кандидатом в президенты был зарегистрирован Сердар Бердымухамедов.