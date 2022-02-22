Большинство членов Высшего совета правосудия Украины прекратили свои полномочия

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Большинство членов Высшего совета правосудия (ВСП) Украины приняли решение досрочно прекратить свои полномочия из-за несогласия с новыми нормами, согласно которым Совет по этике наделен полномочиями отстранять от деятельности представителей ВСП. Об этом во вторник говорится в сообщении ВСП.

"8 февраля 2022 года Советом по этике начаты процедуры оценки одновременно всех членов ВСП (кроме председателя Верховного суда). Следовательно, дальнейшее бесперебойное функционирование ВСП ставится в прямую зависимость от решений и действий Совета по этике", - говорится в сообщении. 10 членов ВСП выразили несогласие с таким положением и прекратили свои полномочия в совете.

В январе стало известно, что двое членов ВСП также вышли из его состава из-за несогласия с нормами, в соответствии с которыми преимущественным правом голоса в Совете по этике обладают международные эксперты.

В состав Совета по этике, который определяет соответствие кандидата членству в Высшем совете правосудия, входят три украинских судьи и три международных эксперта - бывшие высокопоставленные судьи и прокурор из США, Великобритании и Эстонии. Высший совет правосудия, состоящий из 21 члена, является коллегиальным, независимым органом государственной власти, действующий на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, соблюдения конституции и законов, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров.

Запад ранее неоднократно призывал Киев ускорить судебную реформу, а послы стран "Большой семерки", в частности, выражали обеспокоенность ее саботированием. Реализация судебной реформы является одним из условий МВФ для продолжения кредитования Украины.