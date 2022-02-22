В Раде зарегистрировали проект о разрыве дипломатических отношений с Россией

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Проект о разрыве дипломатических отношений с Россией зарегистрирован в украинском парламенте. Об этом сообщил во вторник депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Украина должна прекратить дипломатические отношения с Россией. Сегодня срочно подал в Верховную раду соответствующее постановление", - написал он в своем Telegram-канале. Он пояснил, что это решение должно быть принято в связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Проект постановления зарегистрирован в парламенте Украины во вторник. Далее он подлежит рассмотрению в комитетах Рады, после чего может быть вынесен на общее голосование.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил запрос от МИД о разрыве дипотношений с РФ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого ухудшения ситуации в Донбассе. В республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию.