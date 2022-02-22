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Минюст Украины готовится подать дополнительные материалы в ЕСПЧ против РФ из-за Донбасса

Такая инициатива увязывается с вопросом ДНР и ЛНР
Здание министерства юстиции Украины Sean Gallup/Getty Images
Описание
Здание министерства юстиции Украины
© Sean Gallup/Getty Images

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины готовится подать дополнительные документы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) "из-за действий России в Донбассе" на фоне признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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"Готовимся подавать дополнительные материалы в ЕСПЧ относительно действий России в Донбассе", - говорится в сообщении Минюста в Telegram-канале во вторник. При этом такая инициатива увязывается с вопросом ДНР и ЛНР.

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