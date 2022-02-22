Минюст Украины готовится подать дополнительные материалы в ЕСПЧ против РФ из-за Донбасса

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины готовится подать дополнительные документы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) "из-за действий России в Донбассе" на фоне признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Готовимся подавать дополнительные материалы в ЕСПЧ относительно действий России в Донбассе", - говорится в сообщении Минюста в Telegram-канале во вторник. При этом такая инициатива увязывается с вопросом ДНР и ЛНР.