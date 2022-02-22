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Кризис на Украине
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США введут в ближайшие часы существенные дополнительные санкции в отношении России

Замгоссекретаря США утверждает, что РФ пытается вернуть мир в эпоху империй
Здание Капитолия AP Photo/Mariam Zuhaib
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Здание Капитолия
© AP Photo/Mariam Zuhaib

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман утверждает, что Россия своими решениями в отношении Донбасса создает угрозу безопасности всего международного сообщества и пытается вернуть мир в эпоху империй и опоры исключительно на силу.

"Российская Федерация явно хочет вернуть мир назад в эпоху империй, когда правила международного порядка определялись орудиями и сталью, а не гражданами, свободно реализующими свои демократические права выбирать собственных лидеров, собственные альянсы и собственное будущее. Речь идет об угрозе не только европейской безопасности, но и безопасности людей во всем мире", - считает Шерман.

Выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, которое было посвящено ситуации вокруг Украины, она также подтвердила намерение США вскоре ввести новые санкции в отношении России. "В предстоящие часы США объявят о существенных дополнительных санкциях и других мерах, которые заставят Российскую Федерацию заплатить высокую цену, столкнуться с последствиями [решения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик]", - заявила замглавы внешнеполитического ведомства.

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