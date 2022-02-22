Токаев намерен продолжить политику "открытых дверей" для иностранных инвестиций

НУР-СУЛТАН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен продолжить политику "открытых дверей" для привлечения иностранных инвестиций в республику. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства по итогам внеочередной встречи Совета иностранных инвесторов.

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Токаев отметил, что массовые беспорядки в январе вызвали неопределенность на рынке инвестиций.

"Как президент страны хочу заверить, что политика "открытых дверей" для иностранных инвестиций остается нашим стратегическим приоритетом. Государство будет в полной мере выполнять обязательства и гарантии перед партнерами и инвесторами. Январский кризис никак не повлиял на нашу приверженность рыночной экономике, верховенству закона, соблюдению международных и внутренних обязательств. Напротив, это стало импульсом к дальнейшему совершенствованию", - подчеркнул президент Казахстана.

По его мнению, январские беспорядки показали запас прочности политической и экономической системы страны.

"Уверен, что скорое официальное обнародование всех данных убедительно докажет, что наши действия были абсолютно оправданны и направлены исключительно на сохранение целостности страны, защиту жизни и имущества наших граждан и бизнеса", - сказал Токаев.

Он заверил, что главной задачей экономических реформ являются не абстрактные цифры роста ВВП и позиции в мировых рейтингах, а повышение уровня жизни казахстанцев.

"Конечно, эта цель недостижима без формирования нового класса предпринимателей, а также притока высококачественных инвестиций. Наше обещание народу и честному бизнесу покончить с фаворитизмом, особыми интересами и привилегиями элиты, коррупцией и олигополиями будет выполнено в полной мере", - отметил глава государства.