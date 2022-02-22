Президент ФРГ прерывает визит в Сенегал в связи с кризисом вокруг Украины

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прерывает визит в Сенегал в связи с кризисом вокруг Украины. Об этом сообщило во вторник агентство DPA.

По его информации, уже сегодня глава государства возвращается на родину, хотя изначально Штайнмайер намеревался вернуться в среду. "Стоит опасаться того, что мы в любом случае не пережили конца [кризиса]", - приводит агентство его заявление, сделанное в Дакаре. Президент считает, что кульминационный момент, скорее всего, еще не пройден. Штайнмайер обвинил Москву в "уничтожении Минских соглашений".

"Это не путь к диалогу, но поиск конфронтации", - утверждал он, коснувшись признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Именем президента, занимавшего ранее пост главы МИД ФРГ, названа "формула Штайнмайера", которая определяла механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Минские соглашения в итоге оказались нереализованными, так как украинская сторона отказалась от выполнения их политических пунктов, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину. Ряд стран уже объявил о необходимости введения санкций против России.