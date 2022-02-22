На Луганской ТЭС в результате обстрелов горят три трансформатора

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Три трансформатора горят на Луганской ТЭС в городе Счастье в результате попадания снаряда. Об этом сообщила во вторник Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"По состоянию на 14:30 (15:30 мск) на территории ТЭС в Счастье наблюдается горение трех трансформаторов (в каждом по 40 т масла), при дальнейшем разливе горючего масла существует угроза распространения пожара на вторую очередь (еще три трансформатора)", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, личный состав и техника ГСЧС в полной готовности находятся на безопасном расстоянии. "Обстрелы не прекращаются", - говорится в сообщении.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Тем не менее обстрелы в зоне конфликта в Донбассе не прекратились. По данным ДНР, с начала текущих суток украинские вооруженные силы 23 раза открывали огонь по территории республики и впервые с 2018 года применили РСЗО "Град", выпустив пять ракет по Донецку. В результате обстрелов погибли трое мирных жителей ДНР, двое военнослужащих получили ранения. В ЛНР сообщают о 27 обстрелах, в результате которых в республике повреждены жилые дома и линии электропередачи, свыше 200 человек остались без электричества. В результате одного из обстрелов утром во вторник был ранен житель ЛНР из Славяносербска.