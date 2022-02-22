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Кризис на Украине

Глава МИД Австрии: "точка невозврата" в мирном решении кризиса на Украине не пройдена

Александер Шалленберг убежден, что "последнее слово в дипломатическом процессе еще не сказано"

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрийской Республики Александер Шалленберг считает, что "точка невозврата" на дипломатическом пути решения кризисной ситуации вокруг Донбасса еще не пройдена.

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"Я глубоко убежден, что последнее слово в дипломатическом процессе еще не сказано. "Точка невозврата" не пройдена. У нас есть общий инструмент в лице ОБСЕ - давайте его задействуем", - написал министр во вторник на своей странице в Twitter.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения.

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АвстрияУкраинаКризис на Украине
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