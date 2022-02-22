Страны ЕС единогласно решили принять пакет санкций против России

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Все страны - члены Евросоюза достигли единогласного решения принять пакет санкций против России, который нанесет ей большой ущерб. Брюссель согласовал новые ограничительные меры в координации с США, Великобританией и Канадой, заявил во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Париже.

"Спустя 24 часа мы дали быстрый ответ, показав нашу решимость. Мы единогласно достигли решения принять пакет санкций, который нанесет России ущерб, очень большой ущерб", - сказал он.

По словам Борреля, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. ЕС также запретил отношения своего бизнеса с ЛНР и ДНР и принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, рассказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС также заявил, что приветствует решение Германии остановить сертификацию "Северного потока - 2". Президент России не включен в санкционный список Евросоюза. "Путин не вошел в санкционный список", - сказал Боррель.

Переговоры с РФ

Евросоюз будет продолжать дипломатические усилия, в частности в ООН и ОБСЕ, чтобы "вернуть Россию за стол переговоров".

"Мы предпочитаем дипломатический путь, мы будем продолжать дипломатические усилия, в особенности в формате ОБСЕ и ООН, чтобы усадить Россию за стол переговоров", - сказал Боррель.

Верховный представитель ЕС предупредил Минск о готовности ввести санкции против официальных лиц Белоруссии, поддерживающих действия России. "Мы также пристально следим за следующим шагом Белоруссии, которая поддерживает действия России в отношении территориальной целостности Украины. Я готов внести предложения по принятию мер против тех (в Белоруссии - прим. ТАСС), кто оказывает поддержку российскому правительству и извлекает из этого выгоду", - отметил Боррель.