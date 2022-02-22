В ООН заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. ООН выступает в поддержку территориальной целостности Украины в границах, зафиксированных в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма частью России.

"Мы считаем, что следует признавать территориальную целостность Украины в тех границах, в которых она признается на международном уровне соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал он.

Россия неоднократно на разных уровнях подчеркивала, что вопрос Крыма для нее закрыт.