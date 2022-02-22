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США примут меры по защите культурного наследия народа Афганистана

Госдепартамент объявил о введении односторонних ограничений на ввоз в США определенных категорий афганских археологических и этнологических материалов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. В Госдепартаменте заявили, что США предпримет усилия для защиты культурного наследия народа Афганистана. Об этом говорится в документе, распространенном во вторник пресс-службой Госдепа.

"Госдепартамент США объявляет о введении односторонних ограничений на ввоз в США определенных категорий афганских археологических и этнологических материалов", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, эти ограничения на импорт призваны предотвратить попадание незаконного материала на рынок искусства США. Это должно способствовать уменьшению стимулов для разграбления культурного наследия Афганистана.

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