США примут меры по защите культурного наследия народа Афганистана

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. В Госдепартаменте заявили, что США предпримет усилия для защиты культурного наследия народа Афганистана. Об этом говорится в документе, распространенном во вторник пресс-службой Госдепа.

"Госдепартамент США объявляет о введении односторонних ограничений на ввоз в США определенных категорий афганских археологических и этнологических материалов", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, эти ограничения на импорт призваны предотвратить попадание незаконного материала на рынок искусства США. Это должно способствовать уменьшению стимулов для разграбления культурного наследия Афганистана.