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Кризис на Украине
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США продолжат работать над тем, чтобы избежать дальнейшего конфликта на Украине

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что возможность не допустить трагической войны остается

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. США продолжат работать над тем, чтобы избежать дальнейшего конфликта на Украине, и считают, что возможность не допустить трагической войны остается. Об этом заявил во вторник на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне американский министр обороны Ллойд Остин. Мероприятие транслировал телеканал C-SPAN.

"Мы продолжим тесно работать с вами [Украиной], и мы будем оставаться в тесной координации с нашими союзниками и партнерами и попытаемся найти способ избежать дальнейшего конфликта", - сказал он.

По утверждению Остина, РФ "все еще может избежать полномасштабной трагической войны по осознанному выбору".

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