ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. США продолжат работать над тем, чтобы избежать дальнейшего конфликта на Украине, и считают, что возможность не допустить трагической войны остается. Об этом заявил во вторник на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне американский министр обороны Ллойд Остин. Мероприятие транслировал телеканал C-SPAN.

"Мы продолжим тесно работать с вами [Украиной], и мы будем оставаться в тесной координации с нашими союзниками и партнерами и попытаемся найти способ избежать дальнейшего конфликта", - сказал он.

По утверждению Остина, РФ "все еще может избежать полномасштабной трагической войны по осознанному выбору".