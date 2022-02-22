Reuters: США экспортным контролем могут ограничить доступ РФ к технологическим товарам

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Власти США в рамках потенциальных мер экспортного контроля в отношении РФ в случае ее "вторжения" на Украину могут ограничить доступ России к технологическим товарам американского и иностранного производства: от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и запчастей для самолетов. Об этом пишет во вторник со ссылкой на источники агентство Reuters.

Как поясняет агентство, американская администрация может добиться этого, потребовав от компаний, намеренных поставлять расширенный список товаров в РФ, получать соответствующие лицензии от США, Вашингтон же будет им отказывать в получении таких разрешений.

Как сообщал ранее во вторник журнал Foreign Policy, разработанный США план предусматривает ограничения, аналогичные тем, что ранее были использованы Вашингтоном против китайской компании Huawei. Экспортный контроль будет распространяться на любую продукцию, выпущенную с использованием программного обеспечения или технологий США, даже если эти товары произведены за границей иностранными компаниями, не имеющими связей с Соединенными Штатами. Как пишет издание, это позволит заблокировать для России доступ к технологиям, имеющим критически важное значение для ее нефтегазового сектора, судостроения, авиастроения и военной промышленности. Ограничения будут также касаться импорта автомобилей, смартфонов и другой потребительской электроники.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что президент США Джо Байден в своей речи во вторник, как ожидается, объявит о санкциях в связи с ситуацией вокруг Донецкой и Луганской народных республик.