Главы МИД G7 осудили признание Россией ДНР и ЛНР и отправку туда сил РФ

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела сегодня разговор по видеосвязи с коллегами по странам Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), во время которого обсуждалась ситуация вокруг Украины и кризис в отношениях с Россией. Об этом сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии, которая сейчас председательствует в G7. В переговорах участвовал и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Во время беседы министры решительно осудили признание Россией не подконтрольных правительством [в Киеве] регионов Донецкой и Луганской областей, а также решение отправки туда российских сил", - отмечается в заявлении. "В свете этого развития событий министры на основе их встречи 19 февраля в Мюнхене подготовили следующие шаги, включая расширение рестриктивных мер как реакции на действия России. Они договорились продолжить тесную координацию", - отметили в МИД ФРГ.

Главы МИД G7 подготовили расширение рестриктивных мер против РФ, договорились о координации.