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МИД Латвии предложил прекратить ретрансляцию российских телеканалов в республике

Два из четырех крупных телекоммуникационных операторов Эстонии ранее сообщили, что прекращают с 25 апреля трансляцию российских телеканалов, включая Первый балтийский канал, "РЕН ТВ Эстония" и "НТВ Мир Эстония", поскольку некоторые операции поставщика программ не соответствуют "стандартам ответственного ведения бизнеса"

РИГА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал во вторник прекратить ретрансляцию российских телеканалов на территории республики.

"Учитывая пропаганду этнической ненависти и оправдание преступлений против мира, а также войны, которые каждый день можно увидеть на российских пропагандистских каналах, я думаю, что будет оправдано, если наши компетентные органы оценят их деятельность в Латвии и прекратят их ретрансляцию", - написал он в Twitter.

Ранее во вторник два из четырех крупных телекоммуникационных операторов Эстонии - Telia Eesti и Elisa - сообщили, что прекращают с 25 апреля трансляцию российских телеканалов, включая Первый балтийский канал, "РЕН ТВ Эстония" и "НТВ Мир Эстония", поскольку некоторые операции поставщика программ не соответствуют "стандартам ответственного ведения бизнеса". Аналогичное обоснование - сомнения в прозрачности договора с поставщиком программ - для отказа транслировать 25 российских телеканалов привел в своем сообщении для СМИ во вторник литовский оператор кабельного телевидения Telia.

На прошлой неделе Рийгикогу (парламент Эстонии) принял в производство законопроект о запрете вещания на территории республики "враждебных и подстрекающих к войне" телеканалов.

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