Байден заявил, что США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ

Байден утверждает, что РФ "отрезала от Украины большой кусок" и сегодня продолжила такие действия. По его словам, РФ начала вторжение на Украину.

Также США вводят новые санкции против РФ и будут ужесточать их в зависимости от действий Москвы в отношении Украины. США введут в среду санкции в отношении элит России, во вторник - в отношении ВЭБ, сообщил Байден. Он признал, что санкции против РФ ударят по США, но пообещал защищать американскую экономику. Также Байден сказал, что США будут внимательно следить за ситуацией на энергетических рынках в связи с санкциями против РФ, готовы принимать меры.

По его словам, США укрепят свое военное присутствие в Европе для защиты Балтии, но не намерены воевать с РФ.

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