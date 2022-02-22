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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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В Раде зарегистрировали проект о закрытии границы Украины с Россией и Белоруссией

Проект постановления об обращении к президенту Украины также подразумевает объявление военного положения на территории Донецкой и Луганской областей

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Проект постановления об обращении к президенту Украины об объявлении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей, прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией и закрытии государственной границы с Белоруссией и Российской Федерацией зарегистрирован в Верховной раде. Соответствующая информация отражена на официальном сайте украинского парламента во вторник.

В пояснительной записке к документу уточняется, что принятие проекта обусловлено фактом "военной агрессии Российской Федерации", якобы созданием ей "оккупационных администраций на территории Донецкой и Луганской областей, а также якобы нарушением Россией принципов международного права и международных обязательств. Автором инициативы является депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук.

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БелоруссияУкраинаРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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