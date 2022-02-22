Журналист CNN заявил, что санкции США распространяются на ВЭБ и Промсвязьбанк

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, объявляя санкции в отношении российского "военного банка" имел в виду Промсвязьбанк. Об этом сообщила во вторник в Twitter журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на источники в американской администрации.

"Чтобы внести ясность, упоминая российский военный банк, Байден имел в виду Промсвязьбанк", - написала она. Ранее во вторник американский лидер, выступая в Белом доме с речью, посвященной ситуации на Украине, заявил, что Вашингтон вводит санкции "в отношении двух крупных российских финансовых институтов - ВЭБ и их военного банка".

Промсвязьбанк определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.