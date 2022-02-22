Зеленский заявил, что сейчас нет необходимости в полной мобилизации

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости объявлять всеобщую мобилизацию в стране, но издал указ о призыве резервистов в особый период.

"На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины издан указ о призыве резервистов в особый период", - сказал он во вторник в видеообращении к украинцам, которое транслировал телеканал "Рада".

Зеленский также объявил, что в стране пройдут учебные сборы резервистов территориальной обороны.

"В ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов территориальной обороны", - сообщил глава государства.

Зеленский заявил, что издал указ о призыве в украинскую армию резервистов.