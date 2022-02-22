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Зеленский объявил налоговые каникулы на Украине

Президент Украины заявил, что это стимул для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале в стране программы экономического патриотизма, которая включает снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок.

"Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС (налога на добавленную стоимость) на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель - обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", - заявил Зеленский во вторник в видеообращении.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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