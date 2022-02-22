Зеленский объявил налоговые каникулы на Украине

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале в стране программы экономического патриотизма, которая включает снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок.

"Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС (налога на добавленную стоимость) на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель - обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", - заявил Зеленский во вторник в видеообращении.