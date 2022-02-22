Представитель ОБСЕ призвала избегать пропаганды войны на востоке Украины

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Конфликтующим сторонам на Донбассе следует избегать пропаганды войны и подстрекательства к вражде и насилию. Об этом заявила во вторник представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины.

Так, представитель ОБСЕ призвала принять меры по обеспечению безопасности журналистов, соблюдению международных принципов и обязательств ОБСЕ в отношении свободы слова и свободы СМИ на востоке Украины.

"Я призываю все стороны воздержаться от распространения пропаганды войны или подстрекательства к вражде или насилию, - подчеркнула Рибейру. - Журналисты также несут моральный долг перед своей аудиторией и обществом в целом в том, чтобы не заниматься ура-патриотической риторикой, не сеять панику, ложь или теории заговора, которые могут поставить под угрозу мир и общественную безопасность".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях. Решение президента России вызвало негативную реакцию в странах ЕС. На Западе расценили его как нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.