Боррель удалил запись в Twitter о невозможности для российских депутатов посещать ЕС

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, вероятно, удалил свой пост в Twitter, в котором сообщал, что из-за санкций ЕС российские депутаты лишатся возможности проводить время в Европе. На данный момент размещенный ранее во вторник твит отсутствует по его прежнему адресу и не показывается в ленте Борреля в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала главу европейской дипломатии за это сообщение. "Господин Боррель, за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тыс. человек. От вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов. Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки - то, что волнует по-настоящему. Подобное поведение "цивилизованных стран" граничит с потерей человеческого облика", - написала она.

В удаленном сообщении Боррель написал, что санкции ЕС не позволят 351 депутату Госдумы, проголосовавшим за независимость ДНР и ЛНР, ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях. США, Великобритания и ЕС объявили о введении санкций против финансовых институтов и физлиц.