В результате обстрела со стороны ВСУ в ЛНР погибли два мирных жителя

ЛУГАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли в Луганской народной республике (ЛНР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило в среду в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня, на направлении н.п. Золотое-4 - н.п. Березовское, применив ПТРК (1 ПТУР), в результате прямого попадания в легковой автомобиль погибло двое мирных жителей республики", - говорится в сообщении.

Как заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, "материалы по факту совершенного теракта будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 24-й бригады", отдавшего приказ об обстреле.

"Предупреждаем украинских карателей! Любые попытки дестабилизировать обстановку и запугать наших граждан, а также создать угрозу их жизни и здоровью будут жестоко пресекаться, - подчеркнул офицер. - Требуем от международных наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировать результат преступных действий украинских боевиков и добиться от Украины прекращения террора мирного населения республики".

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию. В субботу в республиках началась всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.