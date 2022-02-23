{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Обновлено 

В результате обстрела со стороны ВСУ в ЛНР погибли два мирных жителя

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля

ЛУГАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли в Луганской народной республике (ЛНР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило в среду в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня, на направлении н.п. Золотое-4 - н.п. Березовское, применив ПТРК (1 ПТУР), в результате прямого попадания в легковой автомобиль погибло двое мирных жителей республики", - говорится в сообщении.

Как заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, "материалы по факту совершенного теракта будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 24-й бригады", отдавшего приказ об обстреле.

"Предупреждаем украинских карателей! Любые попытки дестабилизировать обстановку и запугать наших граждан, а также создать угрозу их жизни и здоровью будут жестоко пресекаться, - подчеркнул офицер. - Требуем от международных наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировать результат преступных действий украинских боевиков и добиться от Украины прекращения террора мирного населения республики".

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию. В субботу в республиках началась всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Кулеба заявил, что Украина никогда не признает суверенитета ДНР и ЛНР
По словам главы МИД Украины, Россия якобы признала свою ответственность за вооруженный конфликт в Донбассе
Читать полностью