Блинкен заявил, что отказывается от встречи с Лавровым

"<...> В данное время не имеет смысла проводить эту встречу. Я проконсультировался с союзниками и партнерами. Все согласились [с этим]. И сегодня я направил письмо министру иностранных дел [России] Сергею Лаврову, информируя его об этом", - заявил Блинкен во вторник на пресс-конференции.

Дальнейшая дипоматия

США готовы к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с РФ, но Москва должна продемонстрировать серьезный настрой, заявил Блинкен.

По его словам, ввиду "вторжения РФ на Украину" и якобы "отвергнутого [Москвой] дипломатического подхода" встреча госсекретаря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "не имеет смысла". Тем не менее, уточнил Блинкен, чтобы "не допустить развития событий по худшему сценарию", США "будут добиваться" дипломатического разрешения кризиса.

"Так что мы и наши партнеры открыты к дипломатии, но Москва должна продемонстрировать серьезность [своих намерений]. В последние 24 часа она демонстрировала обратное", - утверждал Блинкен.

Высказывания Путина

Высказывания президента РФ Владимира Путина показывают, что он видит Украину в качестве подчиненного России образования, а не суверенного государства. С таким заявлением выступил Блинкен.

"Вызывающая глубокое беспокойство речь президента Путина вчера и его сегодняшние высказывания ясно показывают миру, как он видит Украину - не как суверенное государство с правом на территориальную целостность и независимость, а как что-то созданное Россией и потому подчиненное ей. Это полностью ложное утверждение, которое игнорирует историю, международное право и десятки миллионов украинцев. Теперь, когда мы услышали слова самого президента Путина, это только подтвердило то, что мы говорили. <...> Он всегда планировал вторгнуться на Украину, взять под контроль ее и ее народ, уничтожить украинскую демократию, которая представляет сильный контраст с его автократией, чтобы вернуть Украину России", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США предупредил, что если Россию продолжит действия на этом направлении, США ответят новыми санкциями. "Мы будем наращивать свои санкции, если Россия продолжит эскалацию ситуации", - сказал он.

Сфера влияния

Блинкен утверждает, что Россия пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО.

"Абсолютно ясно из того, что мы видели за последние сутки, что речь никогда не шла об Украине и НАТО как таковых. Что президент [РФ Владимир] Путин четко дал понять, так это то, что речь идет о полном подчинении Украины Россией. Речь идет о восстановлении Российской империи, а если не об этом, то о сфере влияния, а если не о ней, то о полной нейтральности стран, окружающих Россию", - заявил он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Блинкен отказался комментировать возможную дальнейшую судьбу нормандского формата, адресовал этот вопрос руководству РФ.