Кулеба заявил, что Украина никогда не признает суверенитета ДНР и ЛНР

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Украина никогда не признает независимость ДНР и ЛНР, суверенитет которых признала Россия. Об этом заявил во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице США.

"Вчера президент [России Владимир] Путин признал две части украинской земли в качестве независимых структур. Украина никогда не признает такой абсурд, и это не признает мир", - заявил Кулеба. Он высказал мнение, что, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик, Россия якобы признала свою ответственность за вооруженный конфликт на Украине.

Постоянные санкции

Кулеба полагает, что западные партнеры Киева должны вводить санкции против России постоянно.

"Давление должно нарастать", - заявил Кулеба. По его словам, "санкционная волна [Запада против России] может сработать", однако в том случае, "если она будет проводиться постоянно и последовательно".

Кулеба сообщил, что обсудил с Блинкеном защиту Украины и предложил программу, "схожую на ленд-лиз".

Эвакуация населения

Власти Украины не планирует эвакуацию городов Мариуполя в Донбассе и Харькова близ границы с Россией, заявил Кулеба.

"Относительно эвакуации Мариуполя и Харькова, нет, мы такое не планируем", - сказал Кулеба. Он назвал "отговоркой" заявления России о том, что стремление Украины вступить в НАТО представляет угрозу для РФ. По мнению главы МИД Украины, Россия "хочет найти причину, чтобы обвинить нас".

Дипломатическое урегулирование

Украинские власти готовы к дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Донбасса, а также к войне с Россией, которая, по мнению властей Киева, угрожает Украине, заявил Кулеба.

"У нас есть "план А" - использовать все дипломатические возможности, чтобы сдержать Россию и избежать следующей агрессии, и "план Б" - воевать за каждый дюйм наших городов, нашей территории, и бороться, пока не победим", - утверждал глава МИД Украины.