США пообещали ответить, если Россия решит использовать энергоресурсы как оружие

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Ни один финансовый институт РФ не будет находиться вне возможных санкций США в случае дальнейшего обострения напряженности вокруг Украины. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, являющийся также заместителем помощника президента по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.

"Позвольте сказать абсолютно ясно - ни одно российское финансовое учреждение не будет в безопасности, если вторжение продолжится", - сказал он.

"Мы показали мощь наших финансовых санкций. Иллюзий быть не должно - это только острие той боли, которую мы можем причинить", - добавил представитель Белого дома.

Энергоресурсы как оружие

Использование Россией энергоресурсов как оружия ускорит закупку Европой топлива у других и приведет к значительным последствиям, сообщил Сингх.

"Мы можем совершенно ясно заявить, что, если президент [РФ Владимир] Путин использует энергоресурсы в качестве оружия, это будет иметь огромные последствия и только ускорит диверсификацию Европы и уход от российских энергоресурсов", - сказал Сингх, являющийся также заместителем помощника президента по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.

Цены на нефть

Коллективные усилия, такие как выброс нефти из резервов и наращивание добычи, приведут к снижению цен на нее, невзирая на санкции против РФ, заявил Сингх.

"Есть меры, которые могут принять со своими стратегическими резервами потребители энергоресурсов. Есть меры, которые могут принять производители энергоресурсов в плане свободных мощностей <...>, наращивания производства в текущих условиях. Я не назову временные рамки, но коллективная мощь этих действий и всех других инструментов и полномочий, которые есть в нашем распоряжении, а также дипломатические маневры <...> вместе будут, как мы считаем, эффективны в снижении цен на бензин и нефть", - сказал Сингх.