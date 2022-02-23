США отказались назвать условия для введения санкций лично против Путина

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. США не будут озвучивать условия, при которых санкции Вашингтона могли бы быть введены лично в отношении президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

"Я не буду телеграфировать, что именно для этого нужно, и при каких условиях это будет сделано", - указал он, отвечая на вопрос о том, при каких условиях США введут персональные санкции против российского лидера. "Рассматриваются все варианты", - подчеркнул Сингх.