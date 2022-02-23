Псаки заявила, что встреча Байдена и Путина не планируется на данном этапе

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы состояться только после контактов на уровне глав МИД, так что ничего такого сейчас не планируется. Об этом заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы никогда не будем полностью закрывать дверь дипломатии, и я не думаю, что госсекретарь поступил таким образом. Но развивая то, что он сказал - дипломатия не принесет успеха, если Россия не изменит свой курс. Он сказал, что было бы неправильно проводить такую встречу со своим коллегой, министром [иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым. Изначально планировалось, что любой контакт с президентом [России Владимиром] Путиным последует после этого. Так что на данный момент ничего такого не планируется", - сказала она.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что должно произойти, чтобы США вновь вернулись к рассмотрению вопроса о встрече лидеров, Псаки ответила, что Россия должна пойти на деэскалацию.

Контакты между Путиным и Байденом остаются вариантом действий, но пока они являются несвоевременными, считает Белый дом.