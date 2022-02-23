В США заявили, что не намерены вводить сразу все возможные санкции против России

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены вводить сразу все возможные санкции против России, поскольку надеются на эффект сдерживания. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы всегда намеревались делать так, чтобы у нас был целый спектр санкционных шагов, которые мы могли бы добавлять друг к другу, чтобы мы могли осуществить эскалацию в случае, если его [президента РФ Владимира Путина] действия продолжат быть эскалационными", - сказала она.

"Если мы введем все санкции сейчас, то в чем тогда будет заключаться эффект сдерживания <...>, который будет препятствовать тому, чтобы он предпринимал дальнейшие действия?" - добавила Псаки.

Безопасность в киберпространстве

США на данный момент не видят угроз своей безопасности в киберпространстве, заявила Псаки.

"Прежде всего скажу, что мы всегда готовы к любой угрозе, которую иностранный субъект или государство представляет для США как в киберпространстве, так и в других сферах, - указала она, отвечая на вопрос о вероятности угрозы кибервойны с Россией. - Сейчас у нас нет угроз в том, что касается киберпространства".

Возможное отключение от SWIFT

Возможность отключения РФ от системы межбанковских платежей SWIFT рассматривается властями США, однако Вашингтон не может сказать будет ли подобная мера в следующем пакете санкций против России, заявила Псаки.

"[Отключение от] SWIFT не входит в первичный пакет санкций, однако этот вариант остается", - сказала она. На вопрос журналиста о том, будет ли данная мера включена в следующий список рестрикций, Псаки ответила, что "не может такое предсказать".