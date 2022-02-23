Французский сенатор назвал переговоры единственным путем к разрешению кризиса в Донбассе

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Возврат к переговорам в рамках минских соглашений является единственным путем к разрешению кризиса в Донбассе. Такое мнение выразил вице-председатель сената Франции, замглавы комиссии по международным делам, обороне и вопросам вооруженных сил и комиссии по европейским делам Пьер Лоран в интервью газете "Известия" , опубликованном в среду.

"Решение лежит в выполнении минских соглашений с приданием Донбассу особого статуса. Признание Россией самопровозглашенных республик [Донбасса] опасно настолько же, насколько критично непредоставление им особого статуса, - отметил Лоран. - Возврат к переговорам, которые сейчас крайне затруднены, - единственный путь к разрешению затянувшегося кризиса".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.