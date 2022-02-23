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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Венесуэла выразила поддержку усилиям Путина по защите мира

Президент страны Николас Мадуро выразил уверенность, что "Россия выйдет из этой битвы еще более единой"

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы полностью поддерживает усилия президента России Владимира Путина по защите мира в своей стране и регионе. С таким заявлением выступил во вторник президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

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"Мир думает, Путин будет сидеть сложа руки, не принимать меры для защиты своего народа? Поэтому Венесуэла выражает свою полную поддержку президенту Владимиру Путину в его усилиях по защите мира в России, в регионе", - сказал он в ходе выступления в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Мы уверены, что Россия выйдет из этой битвы еще более единой", - добавил Мадуро. Он также отметил, что поддерживает любые попытки дипломатического решения конфликта на Украине, которая стала "практически колонией США и Европы".

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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