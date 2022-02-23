Венесуэла выразила поддержку усилиям Путина по защите мира

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы полностью поддерживает усилия президента России Владимира Путина по защите мира в своей стране и регионе. С таким заявлением выступил во вторник президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"Мир думает, Путин будет сидеть сложа руки, не принимать меры для защиты своего народа? Поэтому Венесуэла выражает свою полную поддержку президенту Владимиру Путину в его усилиях по защите мира в России, в регионе", - сказал он в ходе выступления в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Мы уверены, что Россия выйдет из этой битвы еще более единой", - добавил Мадуро. Он также отметил, что поддерживает любые попытки дипломатического решения конфликта на Украине, которая стала "практически колонией США и Европы".