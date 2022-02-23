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Сенатор Франции предложил создать договор, исключающий членство Украины в НАТО

Пьер Лоран призвал разработать общеевропейский договор о коллективной безопасности, куда входили бы и европейские партнеры, и Россия

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Сената Франции, замглавы комиссии по международным делам, обороне и вопросам вооруженных сил и комиссии по европейским делам Пьер Лоран считает необходимым разработать договор о коллективной безопасности, в который входили бы европейские страны и Россия и который исключал бы возможное членство Украины в НАТО.

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"Думаю, необходимо разработать общеевропейский договор о коллективной безопасности, куда бы входили европейские партнеры и Россия и который бы исключал возможное членство Украины в НАТО. Это могло бы стать гарантией безопасности и для Европы, и для Москвы, и для Киева. Франция могла бы сыграть свою роль в диалоге между США и РФ, но это должна быть независимая позиция", - сказал Лоран в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стратегический курс страны на приобретение членства в ЕС и НАТО. В последнее время киевская власть призывает ЕС дать четкие сигналы относительно срока предоставления членства Украине.

Как заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин, угрозы безопасности России многократно возрастут в случае принятия Украины в НАТО.

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел. На минувшей неделе российская сторона опубликовала свою реакцию на американский ответ.

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