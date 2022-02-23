Псаки заявила, что российских военнослужащих в Донбассе нельзя считать миротворцами

"Нам, возможно, стоит прекратить называть их миротворцами, потому что это точно не то, кем они являются, они помогают заложить условия для войны, и в этом заключается цель значительной их части", - заявила она во вторник на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

Псаки утверждала, что "российское военное присутствие на Украине имело место еще с 2014 года". "Мы называли их "маленькими зелеными человечками", потому что они не были в российское военной форме. Сейчас мы знаем, что они находятся по всей восточной Украине, и они хоть и не в военной форме, но ведут себя точно так, как вели бы себя российские военные", - заявила она.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Совет Федерации во вторник дал согласие президенту России на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией вокруг Донбасса. Соответствующее постановление единогласно принято на внеочередном заседании верхней палаты парламента. Также Совфед единогласно ратифицировал внесенные президентом РФ договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.