Псаки заявила, что стороны развивают прогресс на переговорах по иранской сделке

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Стороны развивают прогресс, достигнутый на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, США верят в возможность достижения договоренности. Об этом сообщила на регулярном брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"За последнюю неделю или около того был достигнут значительный прогресс, и этот прогресс продолжается. Ничего не согласовано, пока не согласовано все. <...> Если Иран продемонстрирует серьезность, по нашему мнению, мы можем и должны достичь взаимопонимания и возвращения к полному соблюдению СВПД", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности заключения соглашения на этой неделе.

Пресс-секретаря Белого дома спросили, согласится ли Вашингтон на сделку без освобождения Ираном заключенных из числа граждан США и подданных Великобритании. Данная тема является одной из приоритетных для Вашингтона, однако ее обсуждение ведется отдельно и не связано с переговорами по СВПД, ответила Псаки.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во вторник заявил, что переговоры по СВПД подходят к финишной черте.

В Вене идет восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в рамках консультаций Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также в формате трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним.