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Япония выразила протест Китаю из-за задержания японского дипломата в Пекине

Токио требует от Пекина извинений и принятия мер для предотвращения подобных случаев в будущем

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест Китаю в связи с временным задержанием сотрудника японского посольства в Пекине китайскими правоохранительными органами. Об этом сообщило в среду Министерство иностранных дел Японии.

Японская сторона также требует от КНР извинений и принятия мер для предотвращения подобных случаев в будущем.

"Это явное нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Это абсолютно неприемлемо", - говорится в заявлении главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси.

Инцидент произошел 21 февраля. Дипломат находился под стражей несколько часов, после чего его отпустили. Обстоятельства задержания не уточняются.

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ЯпонияКитай
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