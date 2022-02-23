Глава МИД Финляндии считает важным сохранение НАТО политики открытых дверей

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает важным, чтобы НАТО сохраняла политику открытых дверей, чтобы в альянс могли быть приняты любые страны, которого этого захотят. Такое мнение он высказал во вторник в интервью газете Financial Times .

"Очень важно, чтобы НАТО сохранила свою политику открытых дверей, при которой у Финляндии будет право подать заявку, - сказал дипломат. - И это также наша позиция относительно Украины и Грузии. Любая страна должна иметь это право".

В начале февраля в интервью ТАСС Хаависто также высказывался за политику открытых дверей, заметив, что право каждой страны на собственный выбор в сфере политики безопасности также зафиксировано как принцип ОБСЕ в Парижской хартии для новой Европы от 1990 года.

В понедельник на заседании Совета безопасности в Кремле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад насмерть стоит на позиции о недопустимости ослабления политики открытых дверей НАТО. При этом глава МИД напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз публично заявлял, что такой политики не существует.