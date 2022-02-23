Кулеба заявил, что Зеленский не покинет Украину в случае вторжения

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не намерен покидать страну в случае обострения обстановки. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу Fox News.

"Президент всегда будет с народом Украины, - сказал он, отвечая на вопрос о том, покинет ли Зеленский Украину в случае начало вторжения РФ. - Президент Украины убежден, что если мы останемся едины, если будем сосредоточены, то в итоге победим".

Ранее в американских СМИ со ссылкой на неназваные источники в администрации появилась информация, что США советуют Зеленскому для безопасности выехать во Львов. Также ранее якобы обсуждалась возможность эвакуации Зеленского за рубеж в случае полномасштабного конфликта Украины и России.

Дополнительное вооружение

США обещали предоставить Украине дополнительные партии вооружений, заявил Кулеба.

"Да", - ответил глава МИД на вопрос, получил ли он во время визита в Вашингтон обещание предоставить Киеву дополнительное оружие.

"Мы обсуждали, что еще можно сделать, - сказал он. - Проблема в том, что у нас нет четкого понимания, какие дальнейшие действия планирует Путин. Так что единственное решение в нынешних обстоятельствах - действовать как можно быстрее. Я хотел бы подчеркнуть, что Украина просит только оборонительное оружие. Мы никогда не просили США отправлять солдат на Украину и не стремимся к этому".

Россия неоднократно подвергала критике поставки западными странами современных вооружений на Украину.

Президент США Джо Байден во вторник на встрече в Белом доме с Кулебой заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в военной и экономической сферах. Ранее Байден сообщил, что за прошлый год США направили Украине военную помощь на рекордные 650 млн долларов, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin ("Джавелин"). Министр обороны Алексей Резников сообщил в прошлую пятницу, что Украина уже получила от зарубежных партнеров более двух тысяч тонн вооружений.