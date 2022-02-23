Премьер Украины заявил, что выполнение выдвинутых Путиным условий невозможно

"Выполнение условий, озвученных президентом России в адрес Украины, противоречит выбору украинского общества", - написал Шмыгаль во вторник вечером в своем Telegram-канале.

Премьер-министр Украины также высказался относительно высказанных Путиным условий во вторник вечером в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV. "Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно", - заявил Шмыгаль.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, сообщил во вторник, что ситуация вокруг Украины может быть урегулирована при условии демилитаризации страны и ее отказа вступать в НАТО. По словам Путина, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины, демократические страны должны прежде всего признать решение жителей Крымского полуострова о воссоединении с Россией. По словам Путина, Россия также рассчитывает, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими властями и руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Санкции в отношении России

Кабинет министров Украины готовит пакет санкций в отношении России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР, вопрос о новых антироссийских санкциях намерен в среду рассмотреть украинский парламент, заявил Шмыгаль.

"Правительство готовит соответствующие предложения для СНБО [Совета национальной безопасности и обороны Украины], и Верховная рада по итогам нашей встречи, как мы понимаем, завтра будет рассматривать соответствующий пакет", - сказал Шмыгаль, имея в виду новые санкции Киева в отношении России.

При этом он не уточнил, какие санкции против России украинский кабмин намерен предложить. Как сообщалось ранее, в среду утром должно состояться заседание СНБО Украины.

Проект постановления об обращении к президенту Украины об объявлении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей, прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией и закрытии государственной границы с Белоруссией и Российской Федерацией был зарегистрирован во вторник в Верховной раде. В парламенте Украины также был зарегистрирован проект постановления о санкциях против депутатов Госдумы, голосовавших за признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как сообщил экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, вопрос о санкциях могут вынести на голосование уже в среду. В Раде также зарегистрированы проекты постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией.