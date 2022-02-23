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СМИ: Израиль нанес удары ракетами "земля - земля" по Сирии

По данным агентства SANA, атака велась из района Голанских высот

ТАСС, 23 февраля. Израиль осуществил атаку с применением ракет класса "земля - земля" по окрестностям сирийской провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщило в среду информационное агентство SANA.

По его данным, атака велась из района Голанских высот, которые располагаются у границы с Сирией. Как сообщает агентство, в результате есть материальный ущерб.

9 февраля четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удары управляемыми ракетами по объектам возле населенного пункта Кисва провинции Дамаск. Затем из района Голанских высот были выпущены десять ракет класса "земля - земля" по позициям сирийских сил противовоздушной обороны.

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