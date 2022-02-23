В районе троллейбусного депо в Луганске произошел взрыв

ЛУГАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Новый террористический акт произошел в Луганске, в районе троллейбусного депо рано утром в среду произошел взрыв. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В Луганске произошел очередной террористический акт. В 04:15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

На месте взрыва работают оперативные службы и правоохранительные органы.