Куба сочла обоснованными требования России к США и НАТО в области безопасности

ГАВАНА, 23 февраля. /ТАСС/. Руководство Кубы считает обоснованными требования России в вопросах безопасности, в то время как власти США навязывают продвижение НАТО к ее границам и поставляют вооружения Украине. Соответствующее заявление во вторник распространил МИД карибской республики.

"Намерения США навязать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации представляет собой угрозу национальной безопасности этой страны и региональному и международному миру. Власти США уже несколько недель угрожают России и манипулируют международным сообществом в отношении опасности "неизбежного массированного вторжения" в Украину. Они поставляли оружие и военную технику [Украине], направили войска в несколько стран региона, применили односторонние и несправедливые санкции и <...> развязали антироссийскую пропагандистскую кампанию, - говорится в документе. - Призываем США и НАТО серьезно и реалистично отнестись к вполне обоснованным требованиям гарантий безопасности со стороны Российской Федерации, имеющей право на самооборону".