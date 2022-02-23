В ЕС заявили, что поставки оружия США и Британией на Украину не способствовали миру

ПАРИЖ, 23 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Действия США и Великобритании, которые поставляли на Украину "тонны вооружений" в период обострения ситуации в Донбассе, не способствовали мирному урегулированию кризиса. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.

"Особенно это касается некоторых добровольческих отрядов, использующих стилизованную под нацистскую символику. Я просто потрясен, как демократические государства могут вооружать нацистов, и искренне не понимаю, как массовые поставки вооружений могут способствовать мирному урегулированию", - поделился политик.

"Поставлять оружие наемникам, которые грозятся напасть на Россию - а это проблема не только Донбасса - все равно, что подливать масла в огонь. Это фактически подталкивание к преступлению. Я приветствую европейские государства, которые отказались способствовать поставкам оружия на Украину, особенно Германию", - добавил он.

НАТО и Украина

Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО после того, как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), политик заявил, что в Европе, "вероятно, большинство против такого шага", который в России рассматривался бы как серьезная угроза ее безопасности. "Большинство европейцев это не устраивает. Но прекрасно известно, что НАТО - это американская организация, которая никогда не поступится манипуляциями и ложью, а также манипулированием общественного мнения по поводу нападений под чужим флагом, чтобы оправдать все более сильное укрепление своих позиций", - считает европарламентарий.

Отдельно политик выступил с критикой заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россию, якобы, никто не обманывал и не обещал ей отказаться от расширения альянса на восток. "Горбачев, а затем позже и Ельцин поверили обещаниям, которые в итоге были нарушены. В этой связи следует четко осудить ложные заявления Столтенберга, которые не позволят построить политику безопасности и доверия. А для ее построения нам нужна Россия", - сказал он.

Вместе с тем Жювен убежден, что "рациональные деятели вроде госсекретаря Энтони Блинкена или президента [России Владимира] Путина не пойдут даже на малейший риск глобальной войны". Он также выразил уверенность в том, что российский лидер не желает нападать на Украину и захватывать Киев, а защищает интересы своей страны в сфере безопасности и непосредственно русскоязычное население Донбасса.

Поддержка России

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В Донецке и Луганске сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах с украинской стороны.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Совет Федерации дал согласие президенту России на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией вокруг Донбасса. Соответствующее постановление было единогласно принято во вторник на внеочередном заседании верхней палаты парламента. Также Совфед на внеплановом заседании во вторник единогласно ратифицировал внесенные президентом РФ договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.