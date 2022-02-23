В Казахстане после беспорядков умерли шесть человек из-за недозволенных методов дознания

НУР-СУЛТАН, 23 февраля. /ТАСС/. Шесть человек умерли в изоляторах временного содержания (ИВС) в Казахстане результате применения правоохранительными органами недозволенных методов дознания после массовых беспорядков. Об этом заявил начальник службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Казахстана Ризабек Ожаров в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном в среду.

"Буквально на днях мы приняли к производству уголовные дела по фактам применения недозволенных методов дознания. Прежде их расследованием занимались органы антикоррупционной службы. Нам переданы не все подобные дела, а только по случаям, где зафиксированы тяжкие последствия, точнее сказать, смерть задержанных. По нашим сведениям, при таких обстоятельствах погибли два человека в условиях ИВС Алматы, трое - в Восточно-Казахстанской области и один человек - в Талдыкоргане", - рассказал Ожаров.

По его словам, органы прокуратуры также расследуют дело о пытках в отношении жителя Талдыкоргана, который содержится в следственном изоляторе. "По данным фактам расследования продолжаются, об их результатах мы обязательно проинформируем. Но могу сказать, что массового характера такие преступления не носят", - пояснил представитель Генпрокуратуры.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.