В Луганске в районе троллейбусного депо взорвали четыре электроопоры

ЛУГАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Четыре опоры линии электропередачи взорваны в ночь на среду в районе троллейбусного депо в Луганске. Об этом заявил журналистам офицер представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.

"Сегодня утром, 23 февраля, в Луганске по улице Днепровской произошла серия взрывов. Офицеры ЛНР в СЦКК выехали на место происшествия. Выявлено, что был подрыв четырех столбов - опор под троллейбусные линии. Они подорваны накладными фугасными самодельными взрывными устройствами направленного действия", - сказал офицер. Он добавил, что опоры почти полностью разрушены.

Гетманский обратил внимание, что место, где произошел инцидент, находится недалеко от склада пиротехники. "Самый ближний столб, который был подорван, - в 70 м от склада с пиротехническими изделиями. Они используются, когда в Луганске проходят массовые гуляния", - уточнил представитель СЦКК. По его словам, здание склада пострадало от разлета металлических фрагментов столба, и если бы сдетонировали пиротехнические изделия, последствия могли бы быть гораздо хуже, в том числе привести к жертвам среди мирного населения.

Ранее в среду в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в Луганске совершен очередной теракт. Взрыв произошел в 04:15 в районе троллейбусного депо.