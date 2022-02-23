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Кризис на Украине

Мининформ ДНР: целью взрыва у телецентра в Донецке было устрашение журналистов

Исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов отметил, что "взрыв был под ограждением телецентра, и тут именно был расчет на то, что будет громко, журналисты испугаются и впоследствии не будут работать"

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Взрыв у телецентра в Донецке в ночь на среду стал акцией устрашения, направленной против журналистов Донецкой Народной Республики. Об этом заявил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов.

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"Я считаю, что это акция устрашения от украинских врагов, которая направлена на запугивание наших журналистов. Взрыв был под ограждением телецентра, и тут именно был расчет на то, что будет громко, журналисты испугаются и впоследствии не будут работать. Но нас не сломить", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Мощный взрыв произошел в ночь на среду у здания редакционного корпуса телецентра в Ленинском районе Донецка. Как ранее сообщил генеральный директор Первого республиканского канала ДНР Сергей Пеляницин, который находился в тот момент в телецентре, возможно, кто-то бросил самодельное взрывное устройство через забор. Ударная волна выбила стекла в окнах здания на всех этажах.

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