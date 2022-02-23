Мининформ ДНР: целью взрыва у телецентра в Донецке было устрашение журналистов

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Взрыв у телецентра в Донецке в ночь на среду стал акцией устрашения, направленной против журналистов Донецкой Народной Республики. Об этом заявил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов.

"Я считаю, что это акция устрашения от украинских врагов, которая направлена на запугивание наших журналистов. Взрыв был под ограждением телецентра, и тут именно был расчет на то, что будет громко, журналисты испугаются и впоследствии не будут работать. Но нас не сломить", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Мощный взрыв произошел в ночь на среду у здания редакционного корпуса телецентра в Ленинском районе Донецка. Как ранее сообщил генеральный директор Первого республиканского канала ДНР Сергей Пеляницин, который находился в тот момент в телецентре, возможно, кто-то бросил самодельное взрывное устройство через забор. Ударная волна выбила стекла в окнах здания на всех этажах.