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Глава Минфина Франции: термин "вторжение" не годится для описания событий на Украине

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Термин "вторжение", используемый Вашингтоном, не подходит для характеристики событий на Украине. Об этом заявил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Все слова должны иметь смысл. В нынешней обстановке надо взвешивать слова и сохранять хладнокровие", - сказал Ле Мэр в эфире телеканала BFM. "Я не считаю слово "вторжение" подходящим словом", - отметил министр, комментируя выступление президента США Джо Байдена во вторник. "Санкции, которые мы приняли, вызваны посягательством России на территориальную целостность Украины и носят точечный характер", - указал Ле Мэр.

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